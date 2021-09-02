Нищета, криминал и мусор: ТОП самых опасных районов мира

14 сентября на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона «Участковый с ДВРЗ». Многие считают район, о котором идет речь в сериале, достаточно криминальным, поэтому мы решили рассказать о самых опасных районах разных городов в мире.

Ферентари (Бухарест, Румыния)

Столица Румынии город достаточно яркий и интересный, но, как в большинстве многонаселенных мест, здесь есть районы, где происходит нечто очень неприглядное. В Бухаресте такой местностью является Ферентари — один из самых неблагополучных районов города. Это — настоящее гетто, больше похожее на свалку, где всюду царит криминал. Проходя по району в любое время суток, можно увидеть, как кого-то грабят или бьют, а вонь мусора только добавит колорита происходящему.

Трущобы Кибера (Найроби, Кения)

Это одна из крупнейших трущоб в мире. Местные жители никогда не слышали таких привычных нам слов, как электричество, медицина и канализация. Все они живут в лачугах из шифера, а нужду справляют в пакеты, которые затем выбрасывают на улицу. Всего по подсчетам международных организаций там живет около 300 000 человек. Местные мужчины занимаются преимущественно воровством, а женщины — проституцией, на что и выживают.

Сите-Солей (Порт-о-Пренс, Республика Гаити)

В Карибском заливе есть остров, на котором одновременно сосуществуют рай и ад. Рай — курорты на побережьях, а ад — центральная часть. Речь об острове Гаити. Именно здесь постоянно происходят землетрясения и стихийные бедствия, а местное населения живет в трущобах, вроде Сите-Солей. Это место, где мусора на улицах больше чем растительности, местные живут в бараках, а еще здесь процветает торговля наркотиками и регулярные похищения людей.

Столипиново (Пловдив, Болгария)

Болгария — страна, куда на отдых с большим удовольствием едет множество украинцев, россиян и выходцев из других стран СНГ. Но именно здесь в весьма туристическом городе Пловдив расположен один из самых опасных районов Европы — Столипиново. Здесь процветает торговля оружием и запрещенными веществами, можно встретить ограбления средь бела дня, а само убранство места едва ли не сводит с ума своим внешним видом.

Район Тепито (Мехико, Мексика)

О том, что в Мексике есть большая проблема с криминалом, хорошо знакомо всем, кто любит смотреть кино. Именно эта страна очень часто становится местом развития сюжетов о наркобаронах и криминальных авторитетах. В самой столице страны есть район Тепито, куда не решаются заходить даже местные. Там регулярно происходят перестрелки, вооруженные нападения и кражи. Местные авторитеты промышляют нарко- и работорговлей и именно там очень часто пропадают люди. Особенно белокожие.

Главная причина, почему все перечисленные районы такие опасные и неблагополучные, — это потому, что местные власти не контролирует их. Полиция и государство не знает, что делать с местным криминалом и не решается направлять туда специалистов для урегулирования ситуации. Чего нельзя сказать о столичном районе ДВРЗ.

Не пропустите премьеру нового сезона сериала «Участковый с ДВРЗ» и смотрите первый сезон с понедельника по четверг в 22:30 на телеканале ICTV, а также на нашем сайте serial.ictv.ua.

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