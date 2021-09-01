Стала відома дата виходу «Дільничного з ДВРЗ 2»

Другий сезон іронічного детективу “Дільничний з ДВРЗ” з В’ячеславом Довженко у головній ролі вийде на телеканалі ICTV 14 вересня.

До своїх ролей повернуться В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Дмитро Сарансков, Тетяна Малкова, Світлана Штанько, Ігор Портянко, Володимир Гладкий. Також з’являться нові персонажі у виконанні відомих українських акторів – Володимира Ямненко, Ігоря Качура, Анастасії Цимбалару та Олесі Романової, зірки фільму «Віддана».

У другому сезоні покажуть 24 серії про нові пригоди поліцейських-напарників у спальному районі на околиці Києва. Одна з таких історій змусить дільничного Бондаря ще на деякий час забути про колишню роботу опера і знову зведе його з ледачим поліцейським району ДВРЗ Петром Дзюбою.

У першій серії Бондар повернеться назад до Главку, але станеться смішна ситуація, яка не дасть йому почати роботу в столичному відділенні поліції. Через один інцидент Бондар з Дзюбою стануть зірками інтернету, тому «покарання» і патрулювання району знову чекають нашого героя»

– поділився сюжетом нового сезону режисер Дмитро Андріянов.

Героїв чекають зміни, як у кар’єрному житті, так і в особистому. Дільничний Петро Дзюба отримає нове звання, знайде кохану і нарешті візьметься «за фігуру». А Бондарю доведеться не тільки знову боротися за місце у столичному відділені, а й вирішувати сімейні проблеми. Неочікувано у його житті з’явиться батько, тому до постійних перепитій на любовному фронті додадуться ще й родинні клопоти.

На зйомках серіалу побувала знімальна група «Фактів. ICTV» і показала, як створювали новий сезон народного детективу: https://www.youtube.com/watch?v=0fPo6kbZrpw

Прем’єра другого сезону «Дільничного з ДВРЗ» відбудеться в ефірі телеканалу ICTV 14 вересня о 21:30.

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