Стала известна дата выхода «Участкового с ДВРЗ 2»

Второй сезон иронического детектива «Участковый с ДВРЗ» с Вячеславом Довженко в главной роли выйдет на телеканале ICTV 14 сентября.

К своим ролям вернутся Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Дмитрий Сарансков, Татьяна Малкова, Светлана Штанько, Игорь Портянко, Владимир Гладкий. Также появятся новые персонажи в исполнении известных украинских актеров – Владимира Ямненко, Игоря Качура, Анастасии Цимбалару и Олеси Романовой, звезды фильма «Віддана».

Во втором сезоне покажут 24 серии о новых приключениях полицейских-напарников в спальном районе на окраине Киева. Одна из таких историй заставит участкового Бондаря еще на некоторое время забыть о бывшей работе опера и снова сведет его с ленивым полицейским района ДВРЗ Петром Дзюбой.

«В первой серии Бондарь вернется обратно в Главк, но произойдет смешная ситуация, которая не даст ему начать работу в столичном отделении полиции. Из-за одного инцидента Бондарь с Дзюбой станут звездами интернета. Поэтому «наказание» и патрулирование района снова ждут нашего героя»

– поделился сюжетом нового сезона режиссер Дмитрий Андриянов.

Героев ждут изменения, как в карьерной жизни, так и в личной. Участковый Петро Дзюба получит новое звание, найдет любимую и наконец возьмется «за фигуру». А Бондарю придется не только снова бороться за место в столичном отделении, но и решать семейные проблемы. Неожиданно в его жизни появится отец, поэтому к постоянным перипетиям на любовном фронте добавятся еще и хлопоты с родственниками.

На съемках сериала побывала съемочная группа «Фактов. ICTV» и показала, как создавали новый сезон народного детектива:

https://www.youtube.com/watch?v=0fPo6kbZrpw

Премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ» состоится в эфире телеканала ICTV 14 сентября в 21:30.

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