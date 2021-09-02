Злидні, кримінал та сміття: ТОП найнебезпечніших районів світу

14 вересня на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону «Дільничний з ДВРЗ». Багато хто вважає район, про який йдеться у серіалі, досить кримінальним, саме тому ми вирішили розповісти про найнебезпечніші райони різних міст у світі.

Ферентарі (Бухарест, Румунія)

Столиця Румунії місто досить колоритне та цікаве, але, як у більшості багатонаселених місць, тут є райони, де відбувається щось дуже непривабливе. У Бухаресті такою місциною є Ферентарі – один з найнеблагополучніших районів міста. Це – справжнє гетто, більше схоже на звалище, де всюди панує кримінал. Проходячи по району у будь-який час доби, можна побачити, як когось граблять чи б’ють, а сморід сміття тільки додасть колориту тому, що відбувається.

Трущоба Кібера (Найробі, Кенія)

Це одні з найбільних трущоб у світі. Місцеві жителі ніколи не чули таких звичних нам слів, як електрика, медицина та каналізація. Всі вони живуть у халупах з шиферу, а потреби справляють у пакети, які потім викидають на вулицю. Всього за підрахунками міжнародних організацій там живе близько 300 000 людей. Місцеві чоловіки займаються переважно крадіжками, а жінки – проституцією, на що і виживають.

Сіте-Солей (Порт-о-Пренс, Республіка Гаїті)

У Карибському заливі є острів, на якому одночасно співіснують рай та пекло. Рай – курорти на узбережжях, а пекло – центральна частина. Мова про острів Гаїті. Саме тут повсякчас відбуваються землетруси та стихійні лиха, а місцелве населення живе у трущобах, на кшталт Сіте-Солей. Це місце, де сміття на вулицях більше ніж рослинності, місцеві живуть у бараках, а ще тут процвітає торгівля наркотиками та регулярні викрадення людей.

Століпіново (Пловдів, Болгарія)

Болгарія – країна, куди на відпочинок з великим задоволенням прямує безліч українців, росіян та вихідців з інших країн СНГ. Але саме тут у вельми туристичному місті Пловдів розташований один із найнебезпечніших районів Європи – Століпіново. Тут процвітає торгівля зброєю та забороненими речовинами, можна зустріти пограбування посеред білого дня, а саме убранство місцини ледве не зводить з розуму своїм зовнішнім виглядом.

Район Тепіто (Мехіко, Мексика)

Про те, що у Мексиці є велика проблема з криміналом, добре знайоме всім, хто любить дивитись кіно. Саме ця країна дуже часто стає місцем розвитку сюжетів про наркобаронів та кримінальних авторитетів. У самій столиці країни є район Тепіто, куди не наважуються заходити навіть місцеві. Там регулярно відбуваються перестрілки, збройні напади та крадіжки. Місцеві авторитети промишляють нарко- та работоргівлею і саме там дуже часто пропадають люди. Особливо білошкірі.

Головна причина, чому всі перечислені райони такі небезпечні та неблагополучні, – це тому, що місцева влада не контролює їх. Поліція та держава не знає, що робити з місцевим криміналом та не наважується направляти туди спеціалістів для врегулювання ситуації. Чого не можна сказати про столичний район ДВРЗ.

Не пропустіть прем’єру нового сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ» та дивіться пеший сезон з понеділка по четвер о 22:30 на телеканалі ICTV, а також на нашому сайті serial.ictv.ua.

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