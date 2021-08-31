Video: Участковый с ДВРЗ — новый сезон! — Смотрите с 14 сентября в 21:30 на ICTV

Любимый участковый всей страны снова возвращается на телеэкраны! Не пропустите премьеру нового сезона "Участковый с ДВРЗ" уже 14 сентября в 21:30 на ICTV. Вас ждет еще больше крутых приключений и забавных ситуаций вместе с Бондарем и Дзюбой!