Георгий Делиев про отношениях с детьми, образ негодяя и импровизации на площадке «Юрчишины-2»

Завтра, 26 октября, в 22:45 на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Юрчишины». Во время съемок мы пообщались с исполнителем главной роли Георгием Делиевым о том, как изменится его герой, его отношениях с собственными детьми и бандитском образе на экранах.

— Как изменится ваш персонаж во втором сезоне?

Георгий Делиев: Изменения действительно есть. Немного шире прописана история любви. Хотя он все так же бывший криминальный авторитет, у него так же есть конфликты с сыном, так же хорош коннект с внуком, а также лучше отношения с дочерью. Вообще, много говорить не хочется, но скажу, что весь сезон все вроде будет налаживаться, но в конце вдруг что-то пойдет не так!

— Предусматриваются смягчения в отношениях Ник-Ника и Игоря?

Г. Д.: Нет. Игорь так же будет стараться найти какой-то человеческий контакт с отцом, а тот никак… Я когда смотрел сам первый сезон, думал, что в жизни прибил бы такого гада, как Ник-Ник. Но без такого конфликта не было бы смешно, ведь комедия — это всегда драма, всегда конфликт, какая горечь и боль. Но это все в таком ироническом ключе, как через кривое зеркало немного искривляется — собственно на этом и базируется юмор.

— Как часто вы импровизируете на съемочной площадке?

Г. Д.: У меня всегда есть желание что-то придумать прямо по ходу дела и к счастью в этом сериале все актеры, партнеры и съемочная группа, — все охотно идут на встречу в такие моменты. Некоторые гэги и репризы рождаются во время репетиции прямо на площадке и это все очень приветствуется. Очень много импровизаций с площадки вошло в первый сезон. С новым режиссером в этом сезоне все также великолепно. Олег — знаток комедии и это самое главное. Сейчас у нас было всего два съемочных дня, но мы уже успели придумать кое-что на площадке.

— Профессия актера предполагает большую вовлеченность и часто ненормированный график. Как вы настраиваетесь на съемки, возможно у вас есть какие-то секреты?

Г. Д.: Это уже скорее привычка. Это так же как выходить на сцену на третий спектакль — все происходит уже автоматически. Когда еду на съемки, сажусь в поезд, укладываюсь на постель, начинаю учить текст, не успеваю доучить, засыпаю, а когда просыпаюсь — он уже у меня в голове. А на самой площадке, как в армии — должна быть дисциплина.

— У вас очень колоритный персонаж, хотелось бы вам что-то от себя добавить к нему, прописать какую-то линию или черту характера?

Г. Д.: Я когда только в начале первого сезона прочитал сценарий, мне все понравилось, я понял, что я в свои тарелке, мне комфортно и такой образ у меня есть. Мне, к сожалению, всегда в кино дают роли каких-то фашистов, негодяев, убийц, бандитов. Я часто говорю, ну дайте уже мне роль героя-любовника, чтобы я был такой хороший, позитивный, чтобы с меня хотелось брать пример. Но такое у меня было всего несколько раз. И ничего, я уже привык, бандит — это прямо мое.

— По сериалу у вашего персонажа сложные отношения с сыном — такое очень часто случается и в реальной жизни. Кто по вашему мнению имеет первым идти на примирение: сын или отец?

Г. Д.: У меня в семье таких проблем нет, у меня прекрасные отношения с детьми (у Георгия взрослая дочь, внучка и маленький сын — прим. ред.). Я вообще хорошо лажу с детьми, они любят меня, а я — их. Я считаю, что надо просто любить своих детей. Какую бы методику воспитания вы не выбрали, надо помнить, что без любви к ребенку не будет и любви в ответ. Ребенок пришел в этот мир и ничего не знает, а папа и мама для него — вектор, куда будет направлена ​​его энергия. Когда ребенок взрослеет — он возвращает любовь родителей и все, что они в него вкладывали. Ну а в конфликтах, то конечно ребенок подчиняется родителям, а не наоборот. Нравится ему или нет, он должен по крайней мере уважать мнение родителей.

Не пропустите новые серии «Юрчишин» 26 октября в 22:45 на телеканале ICTV и на нашем сайте serial.ictv.ua.

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