«Юрчишины»: почему стоит посмотреть премьеру на ICTV

Между родителями и детьми часто бывают конфликты. Особенно тогда, когда отец – бывший преступник, а сын работает полицейским. Комедийный сериал с таким сюжетом сегодня, 26 октября, в 22:30 покажет телеканал ICTV. Герои «Юрчишиных» вернутся, чтобы показать – несмотря на все недоразумения примириться с родственниками и быть дружеским семейством вполне возможно.

Украиноязычный ситком вышел в 2019 году на телеканале ICTV. Сюжет ленты довольно забавный, но правдивый.

Глава семейства Ник-Ник вернулся из тюрьмы и обнаружил, что его сын Игорь перешел на сторону «зла» и работает в новой полиции. Дочь Елена постоянно озабочена личной жизнью, а ее 14-летний сын мечтает стать рэпером. Весь первый сезон семейство Юрчишиных пытается найти общий язык.

Во втором сезоне зрителям покажут новый этап жизни в семье, ведь к Юрчишиным с работы в Италии вернется мама. Колоритная дама в исполнении Ольги Сумской попытается примирить постоянно конфликтующих родственников.

Моя Тамара спонтанно упала на голову семьи. Ее долгое время не было в жизни близких, но, тем не менее, она же деньги зарабатывала

– в шутку оправдывает свою героиню Ольга Сумская. – Женщина, уехавшая на заработки, имеет характер, видела жизнь, и знает, как найти выход из всех жизненных обстоятельств. Но примет ли ее уроки семья – это уже интересная история.

По-прежнему роли будут исполнять Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Леся Самаева, Валерий Швец, Владимир Вивчарюк, Анатолий Зиновенко, Александр Мельник, Евгения Мягенькая, Владимир Ращук.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Олег Зборовский, шоуранер еще одного масштабного проекта ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Над созданием сериала работал продакшен, разрабатывавший псевдоисторический сериал о казаках – IQ Production, а также профессиональная команда популярного сериала «Крепостная».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.