«Юрчишини»: чому варто подивитися прем’єру на ICTV

Між батьками та дітьми часто бувають конфлікти. Особливо тоді, коли батько – колишній злочинець, а син працює поліцейським. Комедійний серіал з таким сюжетом сьогодні, 26 жовтня, о 22:30 покаже телеканал ICTV. Герої «Юрчишиних» повернуться, щоб показати – попри усі непорозуміння примиритися з родичами і бути дружнім сімейством цілком можливо.

Україномовний ситком вийшов 2019 року на телеканалі ICTV. Сюжет стрічки доволі кумедний, проте правдивий.

Голова сімейства Нік-Нік повернувся з в’язниці і виявив, що його син Ігор перейшов на бік «зла» і працює в новій поліції. Дочка Олена постійно стурбована особистим життям, а її 14-річний син мріє стати репером. Увесь перший сезон сімейство Юрчишиних намагається знайти спільну мову.

У другому сезоні глядачам покажуть новий етап життя у родині, адже до Юрчишиних із заробіток в Італії повернеться мама. Колоритна пані у виконанні Ольги Сумської спробує примирити постійно конфліктуючих родичів.

Моя Тамара зненацька впала на голову родини. Її довгий час не було в житті близьких, але, менше з тим, вона ж гроші заробляла

– жартома виправдовує свою героїню Ольга Сумська. – Жінка, яка поїхала на заробітки, має характер, бачила життя, і знає, як знайти вихід з усіх життєвих обставин. Але чи прийме її уроки сім’я – ось це вже цікава історія.

Як і раніше, ролі виконуватимуть Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Леся Самаєва, Валерій Швець, Володимир Вівчарюк, Анатолій Зіновенко, Олександр Мельник, Євгенія М’якенька, Володимир Ращук.

Режисером-постановником нового сезону став Олег Зборовський, шоуранер ще одного масштабного проекту ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Над розробкою серіалу працював продакшен, що розробляв псевдоісторичний серіал про козаків – IQ Production, а також професійна команда популярного серіалу «Кріпосна».

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