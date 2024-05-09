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ICTV / Серіали ICTV / Телеканал ICTV2 завершив зйомки 4 сезону детективу «Коп з минулого» / 09.05.2024 12:06
09.05.2024 12:06
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Телеканал ICTV2 завершив зйомки 4 сезону детективу «Коп з минулого»

Телеканал ICTV2 завершив зйомки 4 сезону детективу «Коп з минулого»

У Києві завершилися зйомки 4-го сезону іронічного детективу «Коп з минулого» з Дмитром Суржиковим у головній ролі. Проєкт ICTV2 входить у ТОП найпопулярніших і рейтингових серіалів на телебаченні, а зараз ще й поповнив перелік багатосезонних серіалів каналу. Раніше в ефірі успішно пройшли 2 сезони детективу, знятого за популярною світовою франшизою про поліцейського після коми. Тепер на поціновувачів “Копа з минулого” чекає подарунок: вони побачать прем’єру ще двох сезонів. 

Історія про поліцейського, який, пробувши в комі багато років, відновився і повернувся до роботи у відділок, популярна у всьому світі. Оригінальний німецький сюжет The Last Cop був адаптований у низці країн: Франції, Чехії, Японії, США та ін. Українським глядачам також сподобалися пригоди поліцейського Олега Доліна, що часто діє за своїми правилами, аби досягти мети і покарати злочинців. Також герой намагається знайти себе у сучасному диджитальному світі і звикнути до нових реалій…

Дії нового 4-го сезону відбуватимуться в сучасній Україні в час війни, як у реальному світі, а герой Долін і далі ловитиме злочинців. Як і раніше, він буде конкурувати за першість зі своїм молодим напарником Андрієм Сироїдом (Павло Текучев), для якого робота з Доліним стане випробуванням. У новому сезоні напарників майже примирить спільна справа – вони намагатимуться повернути у відділок колегу, якого несправедливо звільнили. Проте в житті Доліна відбудеться багато цікавого.

«Мій герой вже звик до сучасної цифрової реальності, впорався з комп’ютером і смартфоном. У новому сезоні він захоче звичайного людського щастя, як у всіх, що додасть мелодраматичності сезону. Долін зустріне жінку, вони намагатимуться порозумітися, понесеться зрада, але вчасно з’ясується, що все не зовсім так – отже, Олегу доведеться пережити багато яскравих, сильних, іноді протилежних емоцій. Буде цікаво, але що у фіналі – інтрига…», – каже виконавець головної ролі актор Дмитро Суржиков.

У нових 3-му і 4-му сезонах герої франшизи переживуть безліч цікавих і ризикових подій, їхнє життя докорінно зміниться, а у декого – і неодноразово. Але що станеться в особистому житті  Доліна? Яких змін зазнають його колишня дружина, доросла донька?

Глядачі знову побачать персонажів, яких зіграли Дарина Трегубова, Ольга Гришина, Сергій Дерев’янко,  Олена Фесуненко, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь та ін.

 

Дату прем’єри 3-го сезону детективу “Коп з минулого” телеканал ICTV2 повідомить згодом.

 

Режисер: Олександр Сальников

Оператор: Максим Мельник

Продюсери ICTV2: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продюсери PRO-TV: Артем і Віктор Приходько

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Теги: Коп з минулого 4 сезон
09.05.2024 12:06

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