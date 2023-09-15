Коп з минулого 2: Як знімали серіал та що залишилося за кадром (ФОТО)

Цього тижня в ефірі каналу ICTV2 успішно стартував другий сезон іронічного детективу “Коп з минулого” із Дмитром Суржиковим та Павлом Текучевим в головних ролях. Пропонуємо зазирнути за лаштунки камер та дізнатися, як проходили зйомки нового сезону популярного серіалу.
Знімали іронічний детектив ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року. І ось, нарешті, 13 вересня 2023 року глядачі побачили довгоочікуване продовження серіалу, улюблених героїв та нового напарника Доліна.
Як і для першого сезону “Копа з минулого”, фільмуванням для телеканалу ICTV2 займалась продакшн-студія PRO-TV.
Зйомки проходили на кіностудії Victoria Film Studios. До речі, одна із її будівель була пошкоджена ворожою ракетою на початку минулого року.
Про серіал:
“Коп з минулого” – це адаптація популярного німецького серіального формату.
Сюжет обертається навколо поліцейського Олега Доліна (Дмитро Суржиков), який прокинувся після коми в сучасному світі, а думками залишився у минулому. Герой продовжує працювати у поліції і разом з молодим напарником шукає злочинців зрозумілим йому методами – старими, але дієвими. В першому сезоні Долін працював у парі з лейтенантом Андрієм Василенком (Артур Логай), в другому – Андрієм Сироїдом (Павло Текучев).
У головних ролях також знялись Дарʼя Трегубова, Михайло Кришталь, Ольга Гришина, Сергій Деревʼянко, Тетяна Злова.
Режисери — Володимир Мельниченко та Олександр Сальніков.
Дивіться Коп з минулого 2 сезон з вівторка по четвер о 20:00 в ефірі каналу ICTV2.
Перші серії вже доступні за посиланням на нашому сайті Серіали ICTV!Також по темі: “Це професіонал, який завжди викладається на всі сто”: Павло Текучев розповів, чи тяжко працювати з Дмитром Суржиковим у кадрі "Я поставив плюсик під постом у Facebook про кастинг": Павло Текучев розповів про роль в серіалі "Коп з минулого 2" Коп з минулого 2 сезон – 1 серія