Коп з минулого 2 сезон – 1 серія

Прем’єра улюбленого комедійного детективу Коп з минулого 2 сезон 1 серія від 13.09.2023 відбудеться просто зараз на сайті ICTV.

Олег Долін повертається до роботи разом з напарником Андрієм Василенком й цього разу на них чекає надзвичайно небезпечне розслідування. В серіалі Коп з минулого 2023 детективам доведеться мати справу з дуже хитрими наркоторгівцями, які підуть на все, щоб уникнути правосуддя.

Не стоїть на місці й особисте життя Олега. За зачиненими дверима його підсобки вирують пристрасті з коханою Ксенією. Але чи довго триватиме їхній таємний роман? Дізнаєтеся в серіалі Коп з минулого 2 сезон 1 серія від 13.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон