Коп з минулого 2 сезон – 12 серія

Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 2 сезон 12 серія від 26.09.2023, в якому на тандем Сироїд-Долін чекає бутербродне розслідування.

Вбито Марину Ярову – співробітницю компанії, яка надає послуги зі звільнення людей для інших фірм. Дівчині підсипали отруту в бутерброд, який вона їла під час перерви на роботі. В серіалі Коп з минулого 2023 в Марини було декілька ворогів – людей, яких вона звільнила на замовлення їхніх босів. Але чи дійсно хтось із них міг піти на вбивство?

Доліну доведеться нарешті розвʼязати вузол у своєму особистому житті та обрати між Сашею та Танею. Кого він обере – закохану в нього найкращу подругу чи норовливу психологиню? Дивіться просто зараз у серіалі Коп з минулого 2 сезон 12 серія від 26.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 11 серія