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Коп з минулого 2 сезон – 13 серія

Ви дивитеся детективну комедію з елементами бойовика Коп з минулого 2 сезон 13 серія від 27.09.2023, в якій сучасна реальність знову здивує Олега Доліна своєю прогресивністю.

Поліаморні стосунки – тема, в яку доведеться зануритися Доліну, щоб знайти вбивцю відомої письменниці Ганни Ковальської. Жінка проживала з двома чоловіками та дитиною, причому, хто саме з партнерів є біологічним батьком хлопчика, невідомо. В детективі Коп з минулого 2023 Долін та Андроїд дізнаються, чи справді все було так чесно та відкрито в цій родині, як вони хотіли це виставити.

Не пропустіть цікаве розслідування, а також новий виток у стосунках Олега й Тетяни в серіалі ICTV Коп з минулого 2 сезон 13 серія від 27.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 12 серія

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