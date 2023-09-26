Коп з минулого 2 сезон – 11 серія

Продовження улюбленої детективної комедії Коп з минулого 2 сезон 11 серія від 26.09.2023 дивіться просто зараз на сайті каналу ICTV.

Олег Долін тільки те й робить, що навідується до психологині Тетяни в лікарню. Приносить квіти та солодощі, в той час як Олександра чекає на коханого вдома. Проте їхні стосунки все ще не офіційні, але здається, для Саші це більш серйозно, ніж для Доліна. Як же вирішиться цей любовний трикутник? Дивіться в бойовику Коп з минулого 2023.

Андроїд та Долін починають розслідування вбивства підприємця Сергія Павленка, чиє тіло знайшли в річці. Дивно те, що вбивця запакував тіло жертви в поліетилен та вочевидь намагався втопити. Однак кому знадобилася смерть звичайного дрібного бізнесмена без великих статків? Дізнаєтеся в серіалі Коп з минулого 2 сезон 11 серія від 26.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 10 серія