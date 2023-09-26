Коп из прошлого 2 сезон – 11 серия

Продолжение любимой детективной комедии Коп из прошлого 2 сезон 11 серия от 26.09.2023 смотрите прямо сейчас на сайте канала ICTV.

Олег Долин только и делает, что наведывается к психологу Татьяне в больницу. Приносит цветы и сладости, тогда как Александра ждет любимого дома. Однако их отношения все еще не официальны, но кажется для Саши это серьезнее, чем для Долина. Как же завершится этот любовный треугольник? Смотрите в боевике Коп из прошлого 2023.

Андроид и Долин начинают расследование убийства предпринимателя Сергея Павленко, чье тело обнаружили в реке. Удивительно то, что убийца упаковал тело жертвы в полиэтилен и, очевидно, пытался утопить. Однако кому понадобилась смерть обычного мелкого бизнесмена без большого состояния? Узнаете в сериале Коп из прошлого 2 сезон 11 серия от 26.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 10 серия