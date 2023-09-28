Коп из прошлого 2 сезон – 16 серия

Личная жизнь Олега Долина продолжает быть хаосом в сериале Коп из прошлого 2 сезон 16 серия от 28.09.2023.

Кристина Тригуб никак не успокоится. Юная, но очень наглая девушка продолжает ухаживать за Олегом, который вежливо пытается игнорировать ее. Однако Татьяна, психолог, об отношениях с которой мечтает Долин в детективе 2023 Коп из прошлого 2 сезон, замечает, что Кристина и Олег постоянно вместе. И это заставляет ее отдалиться от мужчины еще дальше.

У Андрея Сыроеда свои заботы. Убит его бывший тренер по фехтованию. Андроид упорно берется за расследование, параллельно утешая Юлю – беременную дочь Долина, которая не знает, оставлять ли ей ребенка в детективе Коп из прошлого 2 сезон 16 серия от 28.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 15 серия