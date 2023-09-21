Коп из прошлого 2 сезон – 9 серия

Сериал Коп из прошлого 2 сезон 9 серия от 21.09.2023 покажет расследование резонансного убийства активиста, выступавшего против увеличения цен на топливо. Детектив Долин вместе со своей командой выясняет обстоятельства этого уголовного дела. Коллеги Долина узнают, что до последнего его участия в организации АГА мужчина активно защищал права людей нетрадиционной ориентации. Связана ли его прошлая деятельность с преступлением против него?

В сериале Коп из прошлого 2 сезон тщательная работа полиции привела к одному из подозреваемых – рабочему заправки. На его счету уже были случаи травли. Но на этот раз он дал слово, что это дело не его рук. А из записей видеокамер он так спешил в аптеку, потому что стало плохо от салата. Но когда Долин отправил салат на экспертизу, чтобы подтвердить факт, что менеджер убегал не для убийства, важное доказательство благополучно съел Николай Викторович. Смотрите, какие еще препятствия будут на пути поиска виновника преступления. Коп из прошлого 2 сезон 9 серия от 21.09.2023 покажет непредсказуемый финал истории.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 8 серия