Коп из прошлого 2 сезон – 13 серия

Вы смотрите детективную комедию с элементами боевика Коп из прошлого 2 сезон 13 серия от 27.09.2023, в которой современная реальность снова удивит Олега Долина своей прогрессивностью.

Полиаморные отношения – тема, в которую придется погрузиться Долину, чтобы найти убийцу известной писательницы Анны Ковальской. Женщина проживала с двумя мужчинами и ребенком, причем, кто именно из партнеров является биологическим отцом мальчика, неизвестно. В детективе Коп из прошлого 2023 Долин и Андроид узнают, действительно ли все было так честно и открыто в этой семье, как они хотели это выставить.

Не пропустите интересное расследование, а также новый виток в отношениях Олега и Татьяны в сериале ICTV Коп из прошлого 2 сезон 13 серия от 27.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

Коп из прошлого 2 сезон 12 серия