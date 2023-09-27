Коп из прошлого 2 сезон – 14 серия

Смотрите продолжение детективного сериала Коп из прошлого 2 сезона 14 серия от 27.09.2023 на сайте ICTV.

Олег Долин и Андрей Сыроид выезжают на место ДТП. Казалось бы, зачем оперативникам уголовного розыска отправляться на обычную аварию? В сериале Коп из прошлого 2023 окажется, что водитель автомобиля имел маленький «секрет» в багажнике – труп неизвестной женщины.

Допросить владельца авто невозможно, ведь мужчина находится в коме. Когда он из нее выйдет, чтобы свидетельствовать – неизвестно. У Долина и Андроида нет времени на это, поэтому устанавливать личность неизвестной, а также обстоятельства ее смерти придется самостоятельно в сериале Коп из прошлого 2 сезон 14 серия от 27.09.2023.

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