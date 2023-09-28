Коп из прошлого 2 сезон – 15 серия

Смотрите онлайн остросюжетный детективный сериал Коп из прошлого 2 сезон 15 серия от 28.09.2023 – боевик об Олеге Долине, оперативнике, пролежавшем в коме 25 лет, уже готов рассказать вам о новом расследовании.

Убийство библиотекарши шокировало всех. Во-первых, неужели кто-то до сих пор ходит в библиотеку? Во-вторых, зачем убивать простую, неприметную девушку да еще оставлять ее труп на видном месте? На эти вопросы будут искать ответы Долин и Андроид в детективе Коп из прошлого 2023.

Также прямо сейчас Долина ждет трогательная новость из жизни его дочери Юли. Чем девушка порадует отца? А точнее, какую информацию он узнает от… Сыроеда? Неожиданный поворот сюжета ждет вас в сериале Коп из прошлого 2 сезон 15 серия от 28.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон

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