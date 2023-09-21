Коп из прошлого 2 сезон – 10 серия

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Умышленное убийство на почве ревности. Типичная сводка криминальных новостей, скажете вы. Только не в случае из сериала Коп из прошлого. Полиция будет иметь дело с настоящим бандитом 90-х, который знает, как умело можно спрятать следы преступления. Но сможет ли он посоревноваться в ловкости с Олегом Долином? Покажет сериал ICTV Коп из прошлого 2 сезон 10 серия.

Правоохранители столкнутся с проблемой – кто-то похитил доказательство преступления, видео с камер наблюдения. Появляются предположения, что «прикрыть» убийцу мог кто-то из своих. Кто окажется волком в овечьей шкуре? И удастся ли подобраться к преступнику? Узнаете в детективе Коп из прошлого 2 сезон 10 серия.

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