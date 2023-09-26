Коп из прошлого 2 сезон – 12 серия

Смотрите онлайн детективный сериал Коп из прошлого 2 сезон 12 серия от 26.09.2023, в котором тандем Сыроед-Долин ждет бутербродное расследование.

Убита Марина Яровая – сотрудница компании, которая предоставляет услуги по увольнению людей для других фирм. Девушке подсыпали яд в бутерброд, который она ела во время перерыва на работе. В сериале Коп из прошлого 2023 у Марины было несколько врагов – людей, которых она уволила по заказу их боссов. Но действительно ли кто-нибудь из них мог пойти на убийство?

Долину придется наконец развязать узел в своей личной жизни и выбрать между Сашей и Таней. Кого он выберет – влюбленную в него лучшую подругу или своенравную психолога? Смотрите прямо сейчас в сериале Коп из прошлого 2 сезон 12 серия от 26.09.2023.

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