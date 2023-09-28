Коп з минулого 2 сезон – 15 серія

Дивіться онлайн гостросюжетний детективний серіал Коп з минулого 2 сезон 15 серія від 28.09.2023 – бойовик про Олега Доліна, оперативника, який пролежав в комі 25 років, вже готовий розповісти вам про нове розслідування.

Вбивство бібліотекарки шокувало всіх. По-перше, невже хтось й досі ходить до бібліотеки? По-друге, навіщо вбивати просту, непримітну дівчину та ще й залишати її труп на видному місці? На ці запитання шукатимуть відповіді Долін та Андроїд в детективі Коп з минулого 2023.

Також просто зараз на Доліна чекає зворушлива новина з життя його доньки Юлі. Чим дівчина потішить батька? А точніше, яку інформацію про неї він дізнається від… Сироїда? Несподіваний поворот сюжету чекає вас в серіалі Коп з минулого 2 сезон 15 серія від 28.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 14 серія