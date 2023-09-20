Коп з минулого 2 сезон – 8 серія

Детективний серіал Коп з минулого 2 сезон 8 серія від 20.09.2023 дивіться просто зараз на сайті ICTV.

Долін та Сироїд починають розслідування загадкової смерті на фермі. Власники ферми стверджують, що не знають, хто міг вбити їхнього найкращого працівника. А дівчина загиблого в серіалі Коп з минулого 2023 не може свідчити – від шоку вона втратила памʼять.

Олег Долін продовжує стосунки з найкращою подругою Сашею, проте чи не завадить їм почуття Олега до Тетяни? Дивіться просто зараз в серіалі Коп з минулого 2 сезон 8 серія від 20.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 7 серія