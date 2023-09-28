Коп з минулого 2 сезон – 16 серія

Особисте життя Олега Доліна продовжує бути хаосом в серіалі Коп з минулого 2 сезон 16 серія від 28.09.2023.

Христина Тригуб ніяк не заспокоїться. Юна, але дуже нахабна дівчина продовжує залицятися до Олега, який чемно намагається ігнорувати її. Проте Тетяна, психологиня, про стосунки з якою мріє Долін в детективі 2023 Коп з минулого 2 сезон, помічає, що Христина та Олег постійно разом. І це змушує її віддалитися від чоловіка ще далі.

В Андрія Сироїда свої клопоти. Вбито його колишнього тренера з фехтування. Андроїд береться за розслідування, паралельно втішаючи Юлю – вагітну доньку Доліна, яка не знає, чи залишати їй дитину в детективі Коп з минулого 2 сезон 16 серія від 28.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 15 серія