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Коп з минулого 2 сезон – 9 серія

Серіал Коп з минулого 2 сезон 9 серія від 21.09.2023 покаже розслідування резонансного вбивства активіста, який виступав проти збільшення цін на паливо. Детектив Долін разом зі своєю командою з’ясовує обставини цієї кримінальної справи. Колеги Доліна дізнаються, що до останньої його участі в організації АГА, чоловік активно захищав права людей нетрадиційної орієнтації. Чи пов’язана його минула діяльність зі злочином проти нього?

У серіалі Коп з минулого 2 сезон ретельна робота поліції привела до одного з підозрюваних – робітника заправки. На його рахунку вже були випадки цькування. Але цього разу він дав слово, що це не його рук справа. А із записів відеокамер він так поспішав в аптеку, бо стало зле від салату. Але коли Долін відправив салат на експертизу, аби підтвердити факт, що менеджер тікав не для вбивства, важливий доказ благополучно з’їв Микола Вікторович. Дивіться, які ще перепони будуть на шляху до пошуку винуватця злочину. Коп з минулого 2 сезон 9 серія від 21.09.2023 покаже непередбачуваний фінал історії.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 8 серія

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