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Коп з минулого 2 сезон – 14 серія

Дивіться продовження детективного серіалу Коп з минулого 2 сезон 14 серія від 27.09.2023 на сайті ICTV.

Олег Долін та Андрій Сироїд виїжджають на місце ДТП. Здавалося б, навіщо оперативникам карного розшуку вирушати на звичайну аварію? В серіалі Коп з минулого 2023 виявиться, що водій автівки мав маленький «секрет» в багажнику – труп невідомої жінки.

Допитати власника авто неможливо, адже чоловік знаходиться в комі. Коли він з неї вийде, щоб свідчити – невідомо. У Доліна та Андроїда немає часу на це, тому встановлювати особу невідомої, а також обставини її смерті доведеться самотужки в серіалі Коп з минулого 2 сезон 14 серія від 27.09.2023.

Коп з минулого 2 сезон

Коп з минулого 2 сезон 13 серія

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