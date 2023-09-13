Коп из прошлого 2 сезон – 1 серия

Премьера любимого комедийного детектива Коп из прошлого 2 сезон 1 серия от 13.09.2023 состоится прямо сейчас на сайте ICTV.

Олег Долин возвращается к работе вместе с напарником Андреем Василенко и в этот раз их ждет чрезвычайно опасное расследование. В сериале Коп с прошлого 2023 детективам придется иметь дело с очень хитрыми наркоторговцами, которые пойдут на все, чтобы избежать правосудия.

Не стоит на месте и личная жизнь Олега. За закрытой дверью его подсобки бушуют страсти с любимой Ксенией. Но долго ли будет длиться их секретный роман? Узнаете в сериале Коп из прошлого 2 сезон 1 серия от 13.09.2023.

Коп из прошлого 2 сезон