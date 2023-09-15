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ICTV / Серіали ICTV / Коп з минулого 2: Як знімали серіал та що залишилося за кадром (ФОТО) / 15.09.2023 12:15
15.09.2023 12:15
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Коп з минулого 2: Як знімали серіал та що залишилося за кадром (ФОТО)

Коп з минулого 2: Як знімали серіал та що залишилося за кадром (ФОТО)

Цього тижня в ефірі каналу ICTV2 успішно стартував другий сезон іронічного детективу «Коп з минулого» із Дмитром Суржиковим та Павлом Текучевим в головних ролях. Пропонуємо зазирнути за лаштунки камер та дізнатися, як проходили зйомки нового сезону популярного серіалу.

Знімали іронічний детектив ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року. І ось, нарешті, 13 вересня 2023 року глядачі побачили довгоочікуване продовження серіалу, улюблених героїв та нового напарника Доліна.

Як і для першого сезону «Копа з минулого», фільмуванням для телеканалу ICTV2 займалась продакшн-студія PRO-TV.

Зйомки проходили на кіностудії Victoria Film Studios. До речі, одна із її будівель була пошкоджена ворожою ракетою на початку минулого року.

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Коп з минулого 2: Як знімали серіал та що залишилося за кадром (ФОТО) / 9 фотографий

Про серіал:

«Коп з минулого» – це адаптація популярного німецького серіального формату.

Сюжет обертається навколо поліцейського Олега Доліна (Дмитро Суржиков), який прокинувся після коми в сучасному світі, а думками залишився у минулому. Герой продовжує працювати у поліції і разом з молодим напарником шукає злочинців зрозумілим йому методами – старими, але дієвими. В першому сезоні Долін працював у парі з лейтенантом Андрієм Василенком (Артур Логай), в другому — Андрієм Сироїдом (Павло Текучев).

У головних ролях також знялись Дарʼя Трегубова, Михайло Кришталь, Ольга Гришина, Сергій Деревʼянко, Тетяна Злова. 

Режисери — Володимир Мельниченко та Олександр Сальніков. 

 

Дивіться Коп з минулого 2 сезон з вівторка по четвер о 20:00 в ефірі каналу ICTV2.

Перші серії вже доступні за посиланням на нашому сайті Серіали ICTV!

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Теги: Коп из прошлого, Коп з минулого 2 сезон
15.09.2023 12:15

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