Легендарний серіал став історією: завершено показ серіалу «Коп з минулого» після 5 сезонів

Телеканал ICTV2 завершив показ серіалу «Коп з минулого». Детективна франшиза, українська адаптація відомого світового серіального хіта The Last Cop, офіційно добігла кінця після виходу п’яти успішних сезонів. Фінальний сезон не просто поставив крапку в історії капітана Олега Доліна, а й довів: українські детективи люблять мільйони!



Цієї осені ICTV2 презентував фінальний сезон свого рейтингового серіалу про поліцейського з минулого. У 5-му сезоні капітан Олег Долін не просто ловив злочинців, а пройшов справжню трансформацію. Він впевнено переміг підступного антагоніста, зберіг коло близьких, власну репутацію і кар’єру, трохи схуднув — що теж важливо, а головне — повернув кохання свого життя!

Канал щиро дякує глядачам, які п’ять сезонів поспіль дивились за життям капітана та його близького кола, розділили з персонажами болісні поразки і яскраві досягнення, весілля і народження дітей. Глядацька любов зробила цю історію легендарною.

5 сезонів, що стали історією українського серіального світу



Іронічний детектив «Коп з минулого» став одним із найуспішніших українських проєктів останніх років. На ICTV2 показ серіалу розпочався 2023 року – тоді на новоствореному каналі глядачам презентували 2-й сезон детективу про розслідування поліцейського Доліна з новим напарником Сироїдом. Фінальний 5-й сезон показали восени 2025 року. Загальне охоплення аудиторії чотирьох прем’єрних сезонів сягнуло вражаючих 6,4 млн глядачів (4+ по всій Україні), а кожну серію загалом подивилися майже 1 мільйон глядачів! Це справжній успіх, що конвертується у цифри і доводить – інтерес до українських детективів шалений.

Фінальний сезон остаточно закріпив лідерство: «Коп з минулого» став ТОП-серіалом у своєму слоті, особливо серед чоловіків 35+. Загальне охоплення 5-го сезону досягло майже 3 млн глядачів (4+), а охоплення однієї серії склало майже 700 тис. по всій Україні.





Секрет успіху не лише в сюжеті, а й у акторському складі: від зірок екрану Дмитра Суржикова, Ольги Гришиної та Даші Трегубової до відкриття нових імен. Саме цей серіал відкрив нових українських зірок, як-от Павло Текучев та Тетяна Злова.

Від кінця минулого століття до діджитальної епохи: еволюція капітана

В основі іронічного детективу — історія капітана Олега Доліна, який, провівши більше двох десятків років у комі після поранення, повернувся на службу. У перших сезонах Долін смішив глядачів своїми спробами опанувати нову діджитальну реальність, користуючись брутальними застарілими методами. Але в останніх сезонах він став цілком сучасною людиною: впевнено користується гаджетами, вправно карає злочинців і шукає звичайне людське щастя.

«Доліну хочеться звичайного людського щастя – і це ж цілком нормально для людини. Так, у нього складний характер, але він не погана людина. Так, він абсолютно непристосований до життя, тому в його особистому житті виникає стільки непорозумінь і проблем… Але за його спробами і навіть помилками цікаво спостерігати», – вважає виконавець головної ролі Дмитро Суржиков.

Серіал став знаковим не тільки для українського телебачення, а й акторів

Для актора Павла Текучева серіал “Коп з минулого” став першим популярний проєктом: він зіграв напарника Доліна – Андрія Сироїда. Впродовж 4 сезонів персонаж пройде шлях від молодшого колеги до родича – зятя Доліна, і стане батьком. До речі, саме під час зйомок 5-го сезону у актора Павла Текучева народився первісток Матвій.

“Протягом усіх сезонів стосунки напарників змінюються, в останніх сезонах вони стають родичами. Повірте, бути зятем Доліна – дуже непросто! В п’ятому сезоні було багато екшну, а між нашими персонажами відбулися деякі сімейні розбірки, але все закінчилося добре,” — поділився цікавим збігом актор Павло Текучев.

Для зірки українського кіно і телебачення, акторки, продюсерки, режисерки Даші Трегубової детективна франшиза стала єдиним довготривалим проєктом у творчій біографії. Вона зіграла психологиню Тетяну Малиновську, кохану жінку Доліна, у стосунках з якою він переживає найяскравіші емоції і почуття.

«Зазвичай від таких довгих проєктів я відмовлялася, але «Коп» – виняток, його дуже люблять глядачі. Ви б знали, скільки людей писали мені про цей детектив! Є фан-групи в інтернеті, які постять наші фото, відео – все це дуже приємно», – зізнається Даша Трегубова.

“Коп з минулого” — український хіт зі світовим ім’ям

Серіал The Last Cop – вперше був показаний у Німеччині (Der letzte Bulle) і згодом став справжнім хітом у багатьох країнах Європи і не тільки. Історії про поліцейського, який провів у комі багато років і повернувся на службу, зняли у Франції, Японії, Чехії, Естонії та інших країнах.

Нагадаємо, прем’єра іронічного детективу «Коп з минулого» відбулася у жовтня 2020 року на телеканалі ICTV. П’ятий сезон серіалу стартував 29 вересня 2025 року на каналі ICTV2. Серіал став одним з найвідоміших проєктів українського телебачення, який завше збирав високі рейтинги телепереглядів.

Дивіться всі серії прем’єрного 5-го сезону.

В ролях: Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Даша Трегубова, Ольга Гришина, Олексій Зубков, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь, Сергій Дерев’янко, Дарія Творонович та ін.

Режисери-постановники: Микола Каптан, Олександр Сальніков, Олег Борщевський, Віталій Ващенко, Володимир Мельниченко

Оператор-постановник: Костянтин Чумаков, Максим Мельник, Микола Яворський

Продюсери: Віктор і Артем Приходьки

Продюсери ICTV2: Ольга Хавжу, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.