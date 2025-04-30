Знайомтесь з іншими акторами серіалу «Майор Сковорода» – кого зіграли Анастасія Карпенко, Костянтин Октябрський, Ігор Портянко, Артемій Єгоров та інші

19 травня о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує перший комедійний ситком з початку повномасштабного вторгнення “Майор Сковорода”. Раніше ми вже розповідали про головних зірок серіалу, але окрім Андрія Ісаєнка та команди (Остап Ступка, Валерія Товстолєс, Лілія Цвелікова, Микита Васейко) – там зʼявиться ще багато відомих українських акторів, які додали комедійній історії яскравих характерів і несподіваних поворотів. Хто вони та які ролі зіграли – дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.

Анастасія Карпенко

Прогресивну голову відділку та колишню головного героя Андрія Сковороди втілила на екрані відома українська акторка Анастасія Карпенко.

Народилася Анастасія 9 березня 1983 року в Києві. У 2006 році закінчила Київський державний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, майстерня Е. М. Митницького. З 2004 року – акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Найбільше відома за роллю кардіохірургині Оксани Ковальчук, роботою в серіалі “Перевізниця” та багатьма іншими.

Акторка одружена із військовим Максом Ніколаєнком. Виховує доньку.

Костянтин Октябрський

Український актор театру і кіно, а також телеведучий Костянтин Октябрський зіграв у серіалі майора Стаса Царенка – чарівного ловеласа і карʼєриста.

Костянтин Октябрський народився в Києві 16 грудня 1983 року. Студентські роки провів у Дніпрі, де закінчив місцевий театрально-художній коледж. Після завершення навчання Костянтин почав активно зніматися в рекламі. Трохи пізніше його покликали на телебачення диктором новин, а перший досвід акторської роботи отримав у Молодіжному театрі Дніпра. З 2010 року Костянтин почав активно зніматися в кіно і телесеріалах. Глядачі ICTV могли раніше вже бачити Костянтина у фільмі “ДВРЗ. Операція Новий рік”.

Одружений. Має сина.

Анастасія Цимбалару

Зʼявиться в поліцейському ситкомі “Майор Сковорода” від ICTV2 і відома українська акторка Анастасія Цимбалару в досить несподіваному образі патологоанатома.

Анастасія Цимбалару народилась 10 липня 1992 року в Києві. В 2016 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Серед проєктів ICTV, Анастасія запамʼяталась яскравими ролями в серіалах “Дільничний з ДВРЗ” та “Морська поліція. Чорноморськ”. Розлучена. Була заміжня за актором Григорієм Баклановим.

Ігор Портянко

Народний улюбленець і зірка ICTV2 Ігор Портянко виконає роль колишнього поліцейського Рубана, який допомагає бюро розкрити махінації в банківській системі.

Ігор Портянко – український актор, народився 7 лютого 1969 року в Києві. В 1993 році закінчив акторський факультет Київського державного театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого. Після інституту працював в Театрі Естради. З 1996 року – актор Київського Молодого театру. Актора часто можна побачити в серіалах на ICTV, зокрема в “Дільничному з ДВРЗ”, пригодницькому екшені “Козаки. Абсолютно брехлива історія” та серіалі “Розтин покаже”.

Артемій Єгоров

Також в одному з епізодів глядачі побачать зірку серіалів “Розтин покаже” і “Гарячий” на ICTV2 Артемія Єгорова. Він зʼявиться в досить незвичному образі жертви обставин, яку хотіли підставити. А ще він дуже сподобається одній із головних героїнь ситкому.

Артемій Єгоров народився в Одесі 30 листопада 1990 року. У 2004 році вступив до Одеського автодорожнього технікуму, у 2009 – на факультет психології Відкритого міжнародного інституту розвитку людини “Україна”. У 2009-2011 роках Артемій Єгоров навчався в студії акторської майстерності “Успіх” при Одеській кіностудії, де познайомився зі своєю дружиною – Оленою Тімковою. Також навчався у Театрі-студії сінема-центру “Тур де Форс”. Дебутював як актор кіно у 2012 році, але переломним у карʼєрі став 2019 рік, коли глядачі побачили Артемія в ролі слідчого Олега Гончара (“Розтин покаже”).

Олена Олар

В епізоді зʼявиться українська акторка театру і кіно Олена Олар. Нещодавно глядач ICTV2 вже бачив Олену у хітовому серіалі від телеканалу “АТП Перевізники”.

Олена народилася 18 червня 1991 року в Одесі. З 2008 по 2012 роки навчалася у Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв. З 2012 по 2017 роки навчалася у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського З 2015 року – акторка в Харківському академічному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Загалом Олена виконала ролі у понад двадцяти проєктах, зокрема чимало епізодичних ролей у фільмах та серіалах.

Юрій Дяк

У цікавому образі пророка в серіалі “Майор Сковорода” зʼявиться і відомий український актор театру і кіно Юрій Дяк.

Народився Юрій 5 липня 1987 року в місті Могилів-Подільський. Після закінчення школи переїхав. Вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Протягом навчання у 2006 році, почав служити в Національному театрі російської драми ім. Лесі Українки (нині Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки). У 2018 році Юрій Дяк отримав звання заслуженого артиста України. Відомий за ролями хитрого сільського парубка Івана у пригодницькому екшені “Козаки. Абсолютно брехлива історія” і сержанта Сержа Левіна у серіалі “Морська поліція. Чорноморськ”. В 2024 році Юрій дебютував як режисер, поставивши на основній сцені театру Лесі Українки виставу “Хвиля” Тода Штрассера, і зігравши водночас в ній головну роль.

Яких зірок українського кіно можна буде ще зустріти в епізодах? Дивіться на ICTV2 вже 19 травня о 20:00!