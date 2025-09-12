Як поєднати купівлю книжок, донат та спілкування з зірками? Благодійний зірковий ярмарок на ВДНГ дає відповіді! 13 серпня з 11:00 зіркові актори та ведучі разом із видавництвом #книголав та Фондом Притули влаштовують благодійний книжковий поп-ап!

Серед зіркових продавців — актори майбутнього серіалу “Митець” ICTV2 Наталка Бабенко та Дмитро Рибалевський, актори Олег Загородній, Любава Грешнова, Валерія Ходос, Макс Девізоров, Олена Лавренюк, телеведучі Марина Арістова та Аліна Шаманська, директор “Фонду Сергія Притули” Андрій Шувалов.

Також на гостей заходу очікує майстер-клас із тактичної медицини та дві лекції: від Леніє Умєрової та від “Агентів крові” про можливості донорства.







Купуй книжки у зірок — допомагай ЗСУ: як зустрітися з улюбленими зірками та нарешті купити книжки, які вже давно хочеш? / 4 фотографії

Правила прості: приходьте на поляну ВДНГ, купуйте книжки, донатьте, будьте щасливими. 20% з продажу кожної книги видавництво переказуватиме на СОУ. А також дивіться розклад та отримайте можливість отримати книжки з рук улюблених зірок.

Олег Загородній — 11:00

Олена Лавренюк — 11:00

Наталя Бабенко — 12:00

Дмитро Рибалевський — 12:00

Марина Арістова — 13:00

Андрій Шувалов — 13:00

Любава Грешнова — 14:00

Максим Девізоров — 14:00

Аліна Шаманська — 15:00

Валерія Ходос — 15:00

Нагадаємо, що вже у жовтні на ICTV2 вийде шпигунський детектив “Митець” з Дмитром Рибалевским та Наталею Бабенко у головних ролях.

Серіал розповідає історію слідчого Дмитра Скорука, якого після двох років російського полону знаходять в автомобілі колаборантів. Скорук не пам’ятає жодного дня з цього періоду, а в його крові виявляють коктейль із невідомих психотропних речовин. Справа стає ще загадковішою, коли Дмитро, який втратив пам’ять, починає малювати злочини, що відбудуться лише наступного дня. Хто ж Скорук насправді? І чи причетні до цього ворожі спецслужби?

Приходьте 13 вересня на ВДНГ та знайомтесь з виконавцями головних ролей особисто!