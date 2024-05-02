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ICTV / Серіали ICTV / Серіал ICTV2 «Подвійні ставки» покажуть на Netflix / 02.05.2024 12:31
02.05.2024 12:31
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Серіал ICTV2 «Подвійні ставки» покажуть на Netflix

Серіал ICTV2 «Подвійні ставки» покажуть на Netflix

На найвідомішому у світі відеосервісі Netflix стартувала диджитальна прем’єра кримінальної екшн-драми «Подвійні ставки». Прем’єра серіалу нещодавно відбулась на телеканалі ICTV2, тепер переглянути український детектив зможуть і підписники популярної стрімінгової платформи.

“Подвійні ставки” – це 8-серійна кримінальна драма телеканалу ICTV2 про хлопця, що повернувся з фронту і кинув виклик кримінальним і корупційним колам столиці. Теми нового серіалу і головний персонаж відповідають потребам суспільства у справедливості та покаранні злочинців.

Сюжет. Головний герой – людина на часі, військовий Ігор Шведов (Влад Никитюк). У перший же день повернення з фронту на його очах вбивають старшого брата, єдину рідну людину. Несподівано Ігор дізнається, що брат був впливовим кримінальним авторитетом, і підозрює, що люди з його кола – зовсім не ті, кого з себе видають. Щоб знайти вбивцю брата, він йде на службу в поліцію і починає свою війну з організованою злочинністю…

На нього чекають смертельно небезпечні виклики, а сам герой вкотре доводить, що колишніх воїнів не буває. Але з кожним його кроком ставки в цій грі тільки підвищуються. Чим закінчиться ця смертельна сутичка? Чи можна перемогти в такій боротьбі?

«Український контент стає популярним у світі, виходить на широку аудиторію і знайомить європейського глядача з нашими реаліями і героями – а це показник нашої затребуваності і професійності. Для нас це можливість прокласти шлях до національного контенту для світового глядача і вкотре заявити про себе. Ми залучаємо широку нову аудиторію до українських фільмів, і це популяризує наш кіно- та серіальний продукт», – каже головна продюсерка серіального напряму ICTV та ICTV2 Ірина Храновська.

Прем’єрний показ “Подвійних ставок” стартував на телеканалі ICTV2 у квітні. Детектив отримав гарні показники переглядів: частки двох серій сягнули до 10, 4% і 9,2% (рейтинги за 30.04.2024, аудиторія 18-54 (50+), а за цільовою аудиторією за тими ж епізодами – 11,7% і 11,4% (чол. 30-50).

Проєкт знято в найкращих традиціях бойовиків: кадри насичені небезпечними складними трюками, бійками, погонями, перестрілками і найсучаснішими візуальними ефектами.

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Ролі виконали: Влад Никитюк, Олександр Мельник, Яків Кучеревський, Олексій Нагрудний, Анна Саліванчук, Артем Позняк, Анна Гуляєва, Валентин Томусяк, Сергій Коршиков, Олександра Сизоненко, Сергій Деньга та ін.

Нагадуємо, усі 8 серій кримінальної екшн-драми «Подвійні ставки» можна подивитися у повторному показі у неділю, 5 травня, на каналі ICTV2 о 10:50.

 

Автор сценарію Ігор Швецов

Продюсер UPHub Олексій Терентєв

Продюсери ICTV2: Ярослава Євтушенко, Ірина Храновська

Теги: серіал Подвійні ставки
02.05.2024 12:31

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