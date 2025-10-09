“Повернення” на ICTV2: На фестивалі представили серіал з Олександром Рудинським та ветераном Олегом Симорозом про повернення воїнів додому

На щорічному фестивалі ветеранської культури “Коло ветеранів” відбулася презентація 8-серійної драми “Повернення” від ICTV2. Серіал, який вийде в ефір у 2026 році, розповідає про надзвичайно актуальну тему — шлях воїна додому, боротьбу з ПТСР та повернення до цивільного життя після важкого поранення.

Унікальність проєкту полягає у його максимальній чесності та залученні ветеранів до творчого процесу. Одну з головних ролей — ветерана з позивним “Ведмідь” — зіграв ветеран, правозахисник Олег Симороз, який вперше погодився на подібну роботу після тривалих відмов.

Хто представив серіал?

Серіал представили шоуранер проєкту Дмитро Хрипун, лідер соціальних проєктів StarlightMedia Гліб Стрижко та ветеран, правозахисник та один з головних акторів серіалу Олег Симороз.

Про що серіал?

Сюжет розгортається навколо ветерана Олександра Кречета (Євген Григор’єв), який після повернення з фронту, переживає ампутацію кінцівки та протезування. Тепер чоловік намагається налагодити життя, борючись із ПТСР та видіннями загиблого побратима Верби (Олександр Рудинський).

Серед зіркового акторського складу також Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк та Федір Гуринець.











Чому премʼєру серіалу варто чекати?

За словами Олега Симороза, він погодився зніматися лише після того, як переконався у щирості намірів творчої команди:

“Ми показуємо сувору реальність без жодних понтів, саме такою, якою вона є. Ми чесно говоримо про жорстоку нову реальність: що таке прокинутися в цивільному житті через кілька місяців після тяжких поранень. Це не фальшива сцена, де дівчина жалісливо каже: “Ну що ти, не сумуй…”, а герой просто відповідає: “Добре, перестаю”. Наш підхід набагато глибший і чесніший.”

Шоуранер Дмитро Хрипун підкреслив, що робота над “Поверненням” тривала близько трьох років, і головний герой — це збірний, але глибоко особистий образ:

“Важливо розуміти: історія Кречета, головного героя, — це історія конкретної людини, а не узагальнений образ усіх ветеранів. Досвід повернення до цивільного життя у кожного свій, він глибоко особистий. Хоча його персонаж зібраний з історій кількох реальних людей.”

Серіал “Повернення” стане важливою віхою у висвітленні проблем адаптації ветеранів та ветеранського братерства на українському телебаченні.

Прем’єра серіалу відбудеться у 2026 році на телеканалі ICTV2.