31 серпня телеканал ICTV2 завершив зйомки серіалу «Справа НБР».12-серійний детектив із Сергієм Стрельніковим у головній ролі розповість захопливу історію про вигаданий відділ для боротьби з надзвичайно небезпечними злочинами.

Раніше в мережі з’явився перший тизер майбутнього детективного серіалу, який неабияк вразив глядачів своїм візуальним стилем.

Детективна історія розповість нам про новостворене Надзвичайне бюро розслідувань (НБР), очолити яке доручили досвідченому оперативнику Ковалю (Сергій Стрельников). Тепер він працюватиме в команді з п’ятьма найкращими у своїй справі: вони нестримні, голодні до розслідувань та надзвичайні професіонали. Але коли їхні «скелети» починають вилазити з шафи, а справи заходять у глухий кут, ситуація стає дедалі напруженішою.











ICTV2 завершив зйомки серіалу «Справа НБР»: чим вразить майбутній детектив? / 6 фотографій

Як НБР впорається з труднощами та чи такі фахівці ідеальні, якими здаються?

«Ми працювали в стислі серіальні терміни, але намагалися знімати в кіноформаті, щоб отримати гарні, кінематографічні кадри. А це завжди вимагає більше часу. Тому було складно: працювати в серіальному графіку, а результат отримати як у кіно. Мені здається, ми всі ці виклики подолали. Але, мабуть, по-справжньому я зможу це сказати лише тоді, коли глядач подивиться серіал і скаже, що він класний та гідний», — говорить режисерка Юлія Павлова.

Серіал вражає не тільки фірмовим стилем зйомки, а й потужним зірковим складом: зірка фільму «Довбуш» Сергій Стрельніков, Іван Бліндар, який зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі «Я, Побєда і Берлін», Михайло Дзюба («Королі репу»), Анастасія Рула («Перші ластівки»), Даша Творонович («Валерія виходить заміж»), Тамара Морозова та Віра Кобзар («АТП Перевізники»).

Відомо, що візуальним референсом для оператора Сергія Ревуцького та режисерки Юлії Павлової став британський серіал «День шакала». Судячи з тизера, можна впевнено сказати, що команді вдалося втілити цей задум.

Нагадаємо, що ICTV2 представив трейлер детективного серіалу «Митець», який вийде на каналі вже цієї осені.

Режисерка: Юлія Павлова

Оператор: Сергій Ревуцький

Продюсерка: Анна Єлісєєва

Продюсер ICTV2: Дмитро Хрипун

Виконавчий продюсер: Сергій Демидов

Шоуранерка: Анастасія Лодкіна

Кастинг директорка: Орина Петрова

Художник-постановник: Ігор Бавенко