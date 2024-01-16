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Топтун – 14 серія

Дивіться детективний серіал Топтун 14 серія на сайті Серіали ICTV!

Тіло молодої жінки знаходять у віддаленому районі міста. Слідчі з’ясовують, що злочин стався аж 10 років тому й жертву закопали ще живою. Марина та Василь побоюються, що це не остання така знахідка. Чому слідчі так вважають? Покаже серіал ICTV Топтун.

Наступного дня знаходять бездиханне тіло ще однієї жінка. Обставини смерті ідентичні в обох випадках. Однак друга жінка загинула зовсім нещодавно. Ці злочини пов’язані чи це просто збіг? Чи зможуть детективи знайти злочинця аж через 10 років.

Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 14 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 13 серія

Дивіться онлайн серіал Топтун

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