Дивіться комедійний серіал Топтун 15 серія на сайті Серіали ICTV!
Літній чоловік помічає, що квартира його сусідів відчинена. Зайшовши всередину, він бачить величезний погром і викликає правоохоронців. Виявляється квартира належить відомій блогерці, і ймовірно дівчину викрали. Чи знайдуть детективи невинну дівчину живою? Покаже серіал ICTV Топтун.
Гана дізнається, що нещодавно блогерка розійшлася з хлопцем. Він цілком міг розізлитися, що втратив знамениту кохану, і помститися їй. Василь їде на місце роботи хлопця, і там його чекає великий сюрприз. Чи справді ексбойфренд причетний до зникнення дівчини? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 15 серія на сайті Серіали ICTV.