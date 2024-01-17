Топтун – 15 серія

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Літній чоловік помічає, що квартира його сусідів відчинена. Зайшовши всередину, він бачить величезний погром і викликає правоохоронців. Виявляється квартира належить відомій блогерці, і ймовірно дівчину викрали. Чи знайдуть детективи невинну дівчину живою? Покаже серіал ICTV Топтун.

Гана дізнається, що нещодавно блогерка розійшлася з хлопцем. Він цілком міг розізлитися, що втратив знамениту кохану, і помститися їй. Василь їде на місце роботи хлопця, і там його чекає великий сюрприз. Чи справді ексбойфренд причетний до зникнення дівчини? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 15 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 14 серія

Дивіться онлайн серіал Топтун