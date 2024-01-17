Топтун – 16 серія

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Привітати Марину з призначенням приходить її вчитель Андрій Якович. Саме в цей час у Нестора був свідок по справі рекетирської банди, однак після зустрічі з Яковичем він відмовляється свідчити. Кирило підозрює вчителя в співпраці зі злочинцями. Невже авторитет Марини та Василя виявиться зрадником? Покаже серіал ICTV Топтун.

Щоб з’ясувати всю правду, Василь їде до Андрія Яковича і знаходить чоловіка ледь живим. На похороні вчителя детективи зустрічають колишнього одногрупника, який зізнається, що вже місяць працює в банді під прикриттям. Василь вмовляє його організувати зустріч зі злочинцями. Чим закінчиться ця небезпечна витівка? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 16 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 15 серія

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