Дивіться детективний серіал Топтун 16 серія на сайті Серіали ICTV!
Привітати Марину з призначенням приходить її вчитель Андрій Якович. Саме в цей час у Нестора був свідок по справі рекетирської банди, однак після зустрічі з Яковичем він відмовляється свідчити. Кирило підозрює вчителя в співпраці зі злочинцями. Невже авторитет Марини та Василя виявиться зрадником? Покаже серіал ICTV Топтун.
Щоб з’ясувати всю правду, Василь їде до Андрія Яковича і знаходить чоловіка ледь живим. На похороні вчителя детективи зустрічають колишнього одногрупника, який зізнається, що вже місяць працює в банді під прикриттям. Василь вмовляє його організувати зустріч зі злочинцями. Чим закінчиться ця небезпечна витівка? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 16 серія на сайті Серіали ICTV.