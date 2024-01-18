Топтун – 17 серія

Дивіться детективний серіал Топтун 17 серія на сайті Серіали ICTV!

Василь більше не бажає бути підлеглим колишньої дружини, однак мусить відпрацювати останні дні за законом. Його суперечку з Мариною перериває повідомлення в новинах про смерть чоловіка від радіації. Правоохоронці беруться за розслідування цієї справи.

У серіалі ICTV Топтун детективи з’ясують, що загиблого звали Веніамін і він працював в інституті фізики. Його будинок був безпечним, тож опромінення чоловік отримав деінде. Перевірка документів із місця роботи Веніаміна дала першу зачіпку в розслідуванні. Однак вже незабаром правоохоронці дізнаються новину, яка дуже їх шокує. Чим закінчиться це розслідування? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 17 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 16 серія

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