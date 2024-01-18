Дивіться детективний серіал Топтун 17 серія на сайті Серіали ICTV!
Василь більше не бажає бути підлеглим колишньої дружини, однак мусить відпрацювати останні дні за законом. Його суперечку з Мариною перериває повідомлення в новинах про смерть чоловіка від радіації. Правоохоронці беруться за розслідування цієї справи.
У серіалі ICTV Топтун детективи з’ясують, що загиблого звали Веніамін і він працював в інституті фізики. Його будинок був безпечним, тож опромінення чоловік отримав деінде. Перевірка документів із місця роботи Веніаміна дала першу зачіпку в розслідуванні. Однак вже незабаром правоохоронці дізнаються новину, яка дуже їх шокує. Чим закінчиться це розслідування? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 17 серія на сайті Серіали ICTV.