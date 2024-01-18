Топтун – 18 серія

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Василь серйозно налаштований йти з відділку. Найбільше цьому радіє Нестор, який впевнений, що тепер стане авторитетом для інших працівників. Тим більше, він якраз провів серйозне затримання крадійки Невидимки.

Серіал ICTV Топтун покаже, що Нестор занадто швидко зазнався, адже незабаром затримана втекла. Раніше він не захотів вислухати її свідчення, і тепер немає зачіпок. Детективи знають, що Невидимка має дочку, і можливо саме так можна вийти на її слід. Однак чи вдасться їм це зробити, адже насправді все не так просто, як здається слідчим? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 18 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 17 серія

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