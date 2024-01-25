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Топтун – 22 серія

Дивіться детективний серіал Топтун 22 серія на сайті Серіали ICTV!

Під час весілля один із гостей помирає. За мить до того чоловік намагався щось сказати, однак не встиг. Правоохоронці опитують всіх запрошених, однак виявляється, що загиблого ніхто не знав. Чому тоді він був на весіллі? Покаже серіал ICTV Топтун.

Слідчі з’ясовують, що святкування відбувалося в родині впливового місцевого бізнесмена. Однак він не дуже задоволений вибором свого сина. Та чи міг батько піти на такий злочин, щоб зірвати весілля? Чи пов’язана робота загиблого із його смертю? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 22 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 21 серія

Дивіться онлайн серіал Топтун

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