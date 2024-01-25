Топтун – 21 серія

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Василь і Марина впіймали потенційну замовницю вбивства. Разом із тим вони втратили всі докази її вини, тож жінка все ж таки опинилася на волі. Тепер Марина мусить довести всьому відділку, що вона здатна виправити свою помилку. Що з цього вийде? Покаже серіал ICTV Топтун.

Тим часом чоловіка, якого врятував Василь, все ж таки вбили. І сталося це прямо на його робочому місці. Звичайно першою підозрюваною стала його колега, яка хотіла замовити кілера. Однак вона запевняє, що не вчиняла цього злочину. Хто ж тоді стоїть за цим? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 21 серія на сайті Серіали ICTV.

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