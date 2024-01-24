Топтун – 20 серія

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Грицько знаходить у своїй квартирі тіло дівчини. Минулого вечора він познайомився з Веронікою в барі й привів її до себе в гості. Що сталося вночі, він зовсім не пам’ятає. У серіалі ICTV Топтун Василь з колегами докладає всіх зусиль, щоб допомогти Грицьку. Вони з’ясовують, що за Веронікою стежив колишній хлопець. Тому Анна намагається розшукати його та дізнатися, чи не причетний він до вбивства дівчини. Що з’ясують правоохоронці? Грицько винний чи хтось намагається підставити хлопця? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 20 серія на сайті Серіали ICTV.

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