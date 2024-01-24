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Топтун – 19 серія

Дивіться комедійний серіал Топтун 19 серія на сайті Серіали ICTV!

Колеги влаштовують Василю сюрприз у вигляді прощальної вечірки. Там вони стають свідками замаху на жінку й рятують їй життя. Постраждала стверджує, що вона не випадково впала з балкона. Проте доказів цьому, окрім припущень Олени, немає. У серіалі ICTV Топтун Нестору дуже сподобається молода жінка і він повірить її словам. Особливо після того, як сам мало не загине разом із нею. Чи вдасться правоохоронцям врятувати Олену? І чому під підозрою опиниться її законний чоловік? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 19 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 18 серія

Дивіться онлайн серіал Топтун

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