Топтун – 19 серия

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Коллеги устраивают Василию сюрприз в виде прощальной вечеринки. Там они становятся свидетелями покушения на женщину и спасают ей жизнь. Пострадавшая утверждает, что она не случайно упала с балкона. Однако доказательств этому, кроме предположений Елены, нет. В сериале ICTV Топтун Нестору очень понравится молодая женщина и он поверит ее словам. Особенно после того, как сам чуть не погибнет вместе с ней. Удастся ли правоохранителям спасти Елену? И почему под подозрением окажется ее законный муж? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 19 серия на сайте Сериалы ICTV.

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