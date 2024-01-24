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Топтун – 20 серия

Смотрите детективный сериал Топтун 20 серия на сайте Сериалы ICTV!

Грицько находит в своей квартире тело девушки. Прошлым вечером он познакомился с Вероникой в баре и привел ее к себе в гости. Что произошло ночью, он совсем не помнит. В сериале ICTV Топтун Василий с коллегами прилагает все усилия, чтобы помочь Грицьку. Они выясняют, что за Вероникой следил бывший парень. Поэтому Анна пытается разыскать его и узнать, не причастен ли он к убийству девушки. Что выяснят правоохранители? Грицько виноват или кто-то пытается подставить парня? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 20 серия на сайте Сериалы ICTV.

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