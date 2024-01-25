Топтун – 21 серия

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Василий и Марина поймали потенциальную заказчицу убийства. Вместе с тем они потеряли все доказательства ее вины, поэтому женщина все-таки оказалась на свободе. Теперь Марина должна доказать всему отделению, что она способна исправить свою ошибку. Что из этого получится? Покажет сериал ICTV Топтун.

Между тем мужчину, которого спас Василий, все же убили. И произошло это прямо на его рабочем месте. Конечно первой подозреваемой стала его коллега, которая хотела заказать киллера. Однако она уверяет, что не совершала этого преступления. Кто же тогда стоит за этим? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 21 серия на сайте Сериалы ICTV.

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