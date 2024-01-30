Топтун – 23 серія

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Делегація діаспори українців зі США прибула до столиці, щоб орендувати експонати та перевезти їх на виставку до Чикаго. Вільям приїхав разом зі своєю дружиною та ввечері раптово зник. Правоохоронці мусять терміново розшукати американця, щоб уникнути дипломатичного скандалу. Чи зможуть вони це зробити? Покаже серіал ICTV Топтун.

Василь дізнається, що проти вивезення національної спадщини в іншу країну виступала місцева журналістка. Дівчина була категорично проти угоди та навіть подала до суду на музей. Невже вона наважилася на викрадення людини, щоб досягнути мети? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 23 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 22 серія

Дивіться онлайн серіал Топтун