Топтун – 24 серія

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Василь разом із колегами відправляється на знімальний майданчик, щоб розслідувати отруєння однієї з акторок. Хтось хотів її позбутися та підсипав у воду небезпечну речовину. Однак знайти злочинця буде набагато важче, ніж очікували слідчі.

У серіалі ICTV Топтун детективи спробують знайти свідків злочину. Проте творчі учасники знімального процесу не дуже допоможуть їм. Та все ж таки на камеру потрапить той, хто підсипав головній акторці отруту. Хто це зробив? Невже конкуренція за роль могла довести до такого страшного фіналу? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 24 серія на сайті Серіали ICTV.

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