ICTV покажет свой первый сериал, доснятый во время войны

Сегодня, 2 мая, на телеканале ICTV2 выйдет премьера детектива «Горячий». Это первый сериал производства канала ICTV, съемки которого возобновились после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Детектив о полицейских покажет пример мужской дружбы и взаимопомощи в работе, а его съемки – образец несокрушимости и стойкости украинского кинопроизводства. Даже, несмотря на захватнические действия страны-агрессора, команда «Горячего» продолжила работу на съемочной площадке.

Сюжет. 12-серийный детектив расскажет о двух совершенно непохожих друг на друга полицейских: отчаянном одиночке Горячем (Артемий Егоров) и полицейском-семьяне Солдатенко (Яков Кучеревский), которые должны работать вместе и совместно вести расследование.

“Напарники “Горячего” вычисляют злоумышленников не в удобных кабинетах или криминальной лаборатории, а в погонях и перестрелках. Даже их знакомство происходит при задержании вора на улице Сагайдачного в Киеве. Потому зрителю точно не будет скучно. А еще в сериале куча иронических и смешных моментов, которых нам всем так не хватает сейчас», – говорит креативный продюсер Инесса Соболева.

Съемки сериала стартовали в октябре 2021 года и должны были завершиться к концу февраля, но почти на финальном этапе работу прервало полномасштабное вторжение россии. Несмотря на все, команда продолжила работать над “Горячим”: убрали сцены с пиротехникой и громкими взрывами, замаскировали помещение, чтобы днем снимать ночные сцены, отказались от натурных съемок, чтобы относительно безопасно работать в бомбоубежищах. Некоторые актеры не смогли снова принять участие в съемках, потому что отправились на фронт. Следовательно, снятые ранее сцены с ними пришлось переснимать с новыми актерами.

“Наш сериал – это насыщенный экшн-детектив, но многие динамичные сцены нам не дали доснимать рашисты. Но уже после месяца полномасштабной войны мы начали задумываться о дальнейшей съемке. Даже придумывали новые методы. К примеру, мне впервые пришлось снимать подрыв автомобиля без самого взрыва, чтобы не нарушать покой украинцев.

Нас не сломать – мы будем и дальше снимать украинское кино”, – рассказал режиссер Олег Туранский.

В ролях: Артемий Егоров («Вскрытие покажет», «Копы на работе»), Яков Кучеревский («Прятки«), Николай Боклан («Доброволец», «Выжить любой ценой»), Тала Калатай, Юлия Чепурко, Юрий Громовой, Ольга Голдис и другие.

Продюсеры: Галина Балан-Тимкина, Максим Бернадский. Продюсеры ICTV: Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Смотрите премьеру сериала «Горячий» со 2 мая в 20:00 со вторника по четверг на телеканале ICTV2.